В Орловской области можно купить добычу “черного лесоруба”

10.7.2026 | 8:25 Новости, Экономика

На торги выставили дубовые фрагменты из Глазуновского района.

Фото: ГИС “Торги”

Межрегиональное территориальное управление Росимущества объявило о реализации имущества, обращенного в собственность государства или изъятого. На продажу выставляются фрагменты стволов деревьев породы «дуб».

Как следует из информационного сообщения, имущество разделено на два лота. В первый вошли два фрагмента дуба, во второй — 23 штуки. Начальная цена лотов составляет 434 и 4 991 рубль соответственно (с учетом НДС).

Товар находится по адресу: Орловская область, Глазуновский район, село Красная Слободка, улица Березина, 36.

Заявки на участие принимаются с 13 по 24 июля 2026 года.

ИА “Орелград”


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