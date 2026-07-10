В Орловской области можно купить добычу “черного лесоруба”

На торги выставили дубовые фрагменты из Глазуновского района.

Межрегиональное территориальное управление Росимущества объявило о реализации имущества, обращенного в собственность государства или изъятого. На продажу выставляются фрагменты стволов деревьев породы «дуб».

Как следует из информационного сообщения, имущество разделено на два лота. В первый вошли два фрагмента дуба, во второй — 23 штуки. Начальная цена лотов составляет 434 и 4 991 рубль соответственно (с учетом НДС).

Товар находится по адресу: Орловская область, Глазуновский район, село Красная Слободка, улица Березина, 36.

Заявки на участие принимаются с 13 по 24 июля 2026 года.

ИА “Орелград”