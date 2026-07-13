Мэр Орла утвердил выплаты муниципальным резервистам

Каждый из них получит по 120 тысяч рублей единовременно.

Мэр Орла Юрий Парахин своим постановлением установил размеры и порядок предоставления денежных выплат работникам, заключившим контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве Орловской области после 1 января 2026 года. Действие документа распространяется на сотрудников, которые отвечают за техническое обеспечение деятельности администрации города. Согласно утвержденному порядку, такие резервисты смогут получить не только единовременную денежную выплату в размере 120 тысяч рублей.

Им также положена ежегодная денежная выплата в размере шестимесячного денежного содержания работника по занимаемой должности. Выплачиваться она будет за каждый год действия контракта о пребывании в мобилизационном людском резерве Орловской области, заключенного с работником. Основанием предоставления работникам единовременной и ежегодной денежной выплаты являются действующий трудовой договор, заключенный между работником и администрацией города Орла, и муниципальный правовой акт администрации города Орла о предоставлении таких выплат.

Для их оформления работнику необходимо подать письменное заявление на имя мэра. Сами выплаты производятся в течение месяца после принятия соответствующего муниципального правового акта. Финансирование идет из средств бюджета города Орла. Кстати, в документе отмечено, что в случае исключения работника из резерва по основаниям, предусмотренным федеральным законом, в том числе за нарушение условий контракта, он обязан будет вернуть в бюджет полученные им денежные средства.

Напомним, новая мера поддержки появилась в Орле фактически еще месяц назад. В начале июня состоялось внеочередное заседание городского Совета народных депутатов. На нем народные избранники обсудили и впервые утвердили порядок предоставления денежных выплат. Касался же он работников муниципальных учреждений, заключивших контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве.

Согласно этому порядку, сотрудники, подписавшие контракт после 1 января 2026 года, также могут рассчитывать на единовременную, в размере 120 тысяч рублей до вычета НДФЛ, и ежегодную денежные выплаты. Основанием для их получения послужит действующий трудовой договор и локальный акт учреждения, уточнила ранее пресс-служба Орловского горсовета.

ИА “Орелград”