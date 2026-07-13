В Орле нашли мясные чипсы с кишечной палочкой

13.7.2026 | 14:16 Закон и порядок, Новости

В помещении также обнаружили труп крысы и помет.

Фото: ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

В Орле пресекли работу нелегального цеха ООО «Либерти 57», который производил мясные чипсы и тушенку, несмотря на то, что его площадка была исключена из реестра «Цербер» еще в феврале 2024 года.  Проверка прокуратуры и Россельхознадзора вскрыла грубейшие нарушения: сырье хранилось прямо на полу, маринованное мясо — без холода, в помещении нашли труп крысы и помет грызунов, не соблюдалась поточность производства.

Из оборота изъяли и опечатали более 2 тонн (2105 кг) продукции без документов. Лабораторные анализы показали опасность: в свинине для тушенки нашли сальмонеллу, а в куриных и свиных чипсах — кишечную палочку. Компанию оштрафовали по статье о нарушении техрегламентов, постановление вступило в силу 16 июля 2026 года, штраф уже оплачен.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU