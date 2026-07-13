В Орле нашли мясные чипсы с кишечной палочкой

В помещении также обнаружили труп крысы и помет.

В Орле пресекли работу нелегального цеха ООО «Либерти 57», который производил мясные чипсы и тушенку, несмотря на то, что его площадка была исключена из реестра «Цербер» еще в феврале 2024 года. Проверка прокуратуры и Россельхознадзора вскрыла грубейшие нарушения: сырье хранилось прямо на полу, маринованное мясо — без холода, в помещении нашли труп крысы и помет грызунов, не соблюдалась поточность производства.

Из оборота изъяли и опечатали более 2 тонн (2105 кг) продукции без документов. Лабораторные анализы показали опасность: в свинине для тушенки нашли сальмонеллу, а в куриных и свиных чипсах — кишечную палочку. Компанию оштрафовали по статье о нарушении техрегламентов, постановление вступило в силу 16 июля 2026 года, штраф уже оплачен.

ИА “Орелград”