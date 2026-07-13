Тысячу писем написали орловцы своему губернатору

Среди них имеются инвалиды, многодетные и одинокие матери, а также ветераны СВО.

Во втором квартале 2026 года в адрес губернатора и членов правительства Орловской области поступило 1217 письменных обращений от жителей региона. Это на 681 обращение меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда их было 1898. Такие данные обнародовала администрация главы региона. Снижение зафиксировано практически по всем категориям, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года количество заявлений сократилось с 1872 до 1188.

А вот количество благодарностей выросло с 18 до 20, предложений – с 8 до 9. Почти треть обращений, или 29,9 процента от общего числа, поступила от жителей города Орла, которые всего за один квартал отправили областным чиновникам 364 письма. При этом число жалоб из областного центра сократилось на 24,9 процента по сравнению с прошлым годом, когда их было 49. Коллективных обращений стало больше, их число увеличилось с 60 до 69.

Лидерами по тематике традиционно остаются социальная сфера (691 обращение, или 56,8 процента) и экономика (284, или 23,3 процента). В социальной сфере чаще всего орловцы просили помощи в здравоохранении. Они прислали 442 обращения, касающихся этой сферы. Волновали их вопросы лекарственного обеспечения, санаторных путевок, установления инвалидности, направления пациентов в федеральные центры. На втором месте в социальной сфере оказалось образование, где было зафиксировано 73 обращения. О материальной помощи губернатора и его заместителей за квартал просили 25 раз.

В экономическом блоке нерешенные проблемы орловцы видят в транспортной сфере (72 обращения), градостроительстве и архитектуре (62) и строительстве дорог (52). Жилищно-коммунальная сфера тоже не оставляют равнодушными орловцев, поскольку на данную тематику они писали руководству области 135 раз. Причем 83 обращения касались работы управляющих компаний и тарифов. Еще 39 обращений были связаны с вопросами обеспечения граждан жильем. Подобными письмами отметились многодетные семьи, сироты и инвалиды. Еще по 105 обращений пришлось на блоки «Безопасность и законность» и «Общество и политика».

Среди тех, кто обратился за помощью к областным властям во втором квартале 2026 года, насчитывается 63 инвалида по общему заболеванию, 30 многодетных и одиноких матерей, 21 участник боевых действий, в том числе участники СВО, и 17 членов семей погибших военнослужащих. По данным администрации губернатора, положительно было решено 317 устных и письменных вопросов. В отчете даже есть примеры конкретных результатов.

Например, в него включен ямочный ремонт на дорогах в Ливенском, Дмитровском, Колпнянском, Верховском и других районах, ремонт лифтов во Мценске, устранение порывов на водопроводе в Верховском и Новосильском районах, замена насоса на скважине в Орловском муниципальном округе. С выездом на место было рассмотрено 13 обращений, еще 166 жалоб был рассмотрено областными чиновниками совместно с местными властями. Приятным для них фактом можно назвать то, что за отчетный период поступило 20 благодарностей, адресованных лично губернатору Андрею Клычкову, членам правительства и сотрудникам медицинских и образовательных учреждений.

ИА “Орелград”