Спрос на комбо-ипотеку значительно вырос

Она позволяет семьям получить просторное жилье с комфортным платежом.

По итогам первого полугодия 2026 года спрос на комбинированную ипотеку в ВТБ вырос почти в пять раз — оформлено более 1,1 тыс. кредитов на сумму около 11 млрд рублей. Чаще всего заемщики сочетают рыночную ставку с «семейной» ипотекой.

Причина — дефицит лимитов льготных программ: для покупки квартиры нужной площади стандартных сумм господдержки не хватает, и комбо-ипотека позволяет получить большую сумму по более низкой ставке, чем при полностью рыночном кредите.

Доля такого продукта в сделках по комбинируемым госпрограммам выросла с 1% до 10% за год. Средняя сумма — 9,7 млн рублей при сочетании с «семейной» ипотекой и 11,3 млн — с IT-ипотекой. Чаще всего комбо-кредиты берут жители Москвы, Подмосковья, Татарстана, Свердловской и Челябинской областей.

Как отметили в банке, это позволяет семьям получить просторное жилье с комфортным платежом, а не ограничиваться рамками льготного лимита.

«Это не просто финансовый продукт, а перспектива для семьи жить в том пространстве, которое ей действительно нужно, а не в том, которое «влезает» в лимит», – прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

ИА “Орелград”