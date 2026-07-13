В Ливнах произошло смертельное ДТП с участием скорой

13.7.2026 | 21:27 Важное, Новости, Происшествия

Прокуратура Орловской области проводит проверку.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Сегодня, 13 июля, около 17:00 на пересечении улиц Максима Горького и Свердлова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей — “Пежо” под управлением водителя 1973 года рождения и ГАЗ-2217 (скорая помощь) под управлением водителя 1960 года рождения.

В результате столкновения водитель автомобиля ГАЗ скончался на месте происшествия. Водитель легковушки, трое его пассажиров, а также два пассажира скорой помощи получили травмы. Все госпитализированы в Ливенскую центральную районную больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Проводится доследственная проверка. На место оперативно выехал Ливенский межрайонный прокурор для координации работы правоохранительных органов. По поручению прокурора Орловской области Алексея Тимошина ход и результаты проверки по факту ДТП взяты на особый контроль ведомства.

ИА “Орелград”


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