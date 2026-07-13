Мошенники пишут участникам госзакупок от имени ФАС

Об этом предупредили в орловском управлении службы.

Злоумышленники направляют уведомления — о мнимых «приостановлениях закупочных процедур». Адресатами выступают компании, которые участвуют в закупках, а также сами государственные заказчики.

К уведомлениям прилагают письма с QR-кодами. С их помощью получателям предлагается оплатить мнимые нарушения.

В Управлении ФАС по Орловской области напоминают, что достоверную информацию, связанную с работой службы, следует искать в Единой информационной системе (ЕИС) и на официальном сайте ведомства. Кроме того, антимонопольные органы могут сами направлять письма, но только с официального адреса электронной почты.

«ФАС не требует от участников оплаты какой-либо доставки документов», – напомнили в службе.

Если Вы получили такое письмо, не впадайте в беспокойство и не переводите деньги мошенникам. Это приведёт к их хищению.

Также ни в коем случае нельзя открывать файлы, приложенные к письму, и переходить по ссылкам в самом тексте послания. Последствием таких действий может стать заражение компьютерным вирусом.

Вы можете проверить статус процедуры, в которой принимаете участие, в личном кабинете на площадке электронных торгов или на портале zakupki.gov.ru.

Также следует зафиксировать доказательства преступления. Нужно сделать снимок экрана, отобразив электронный адрес отправителя, а также заголовки письма. Затем надо сообщить в правоохранительные органы о факте мошенничества.

ИА «Орелград»