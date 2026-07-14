Орловская ИП поплатилась за нелицензионные ветпрепараты

14.7.2026 | 16:55 Закон и порядок, Новости

За повторное нарушение предпринимателю назначили штраф.

Фото: ИА «Орелград»

Об этом рассказали в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Дело рассматривал региональный арбитражный суд. К ответу призвали ИП Мордину А.Ю.

Торговля велась на в Орле на 3-й Курской, 1. Здесь можно было приобрести, в том числе, препараты для собак «Барс классик» и «Зоокард» и таблетки для кошек «Милпразон».

Однако у ИП отсутствовала необходимая лицензия (на фармацевтическую деятельность в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения).

В итоге Россельхознадзор, установив нарушение, обратился в арбитраж. Там предпринимателя признали виновной и оштрафовали. Размер штрафа остаётся неизвестным.

Уточняется, что ранее, в марте, областной арбитражный суд уже привлекал ИП Мордину А.Ю. к административной ответственности за аналогичные нарушения. Тогда дело ограничилось предупреждением. Кроме того, в апреле Россельхознадзор выдал ей предостережение о недопустимости нарушения требований (по той же причине).

ИА «Орелград»


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