В Орловской области обострилась проблема сточных вод

Около 80 процентов таких сооружений работают неэффективно.

Правительство региона внесло изменения в паспорт государственной программы «Охрана окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и экологическая безопасность Орловской области». По данным производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс, объем финансирования сокращен с 479,4 миллиона рублей до 368,9 миллиона рублей. В структуру программы включены региональный проект «Вода России (Орловская область)».

Также в ней появился комплекс процессных мероприятий «Государственная экспертиза участков недр местного значения, а также запасов общераспространенных полезных ископаемых и запасов подземных вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения и объем добычи которых составляет не более 500 кубометров в сутки».

К числу задач государственного управления и обеспечения безопасности населения Орловской области в сфере охраны окружающей среды дополнительно отнесено снижение к 2036 году в 2 раза объема неочищенных сточных вод, сбрасываемых в основные водные объекты. Эта проблема является достаточно острой, о чем говорят результаты проведенной в 2025 году инвентаризации системы ЖКХ. Согласно им в системах водоснабжения и водоотведения действует порядка 29 насосных станций водопровода и 1625 водозаборных сооружений. Протяженность сетей водоснабжения составляет 5,75 тысячи километров. На территории Орловской области расположено 23 очистных сооружения, 111 канализационных насосных станций,976 километровсетей водоотведения.

Актуальной остается проблема ветшания объектов коммунального хозяйства. Из отчета следует, что более 40 процентов линейных объектов нуждается в обновлении. Ежегодно около 3 процентов сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения признается аварийными, при этом обновляется не более 1,5-2 процентов. Высокий износ коммунальной инфраструктуры является основным фактором, влияющим на объем потерь ресурсов в сетях инженерно-технического обеспечения, а также причиной аварийности, что подтверждается данными системы мониторинга коммунальных аварий жилищно-коммунального хозяйства.

Немаловажной проблемой также является обеспечение очистки сточных вод, следует из документа. Более 80 процентов существующих очистных сооружений работают крайне неэффективно или вообще не работают из-за поломок оборудования и некомплектности. Высокая концентрация нитритного, нитратного и аммонийного азота в воде на поверхностных водных объектах связана с высокой степенью морального и физического износа очистных сооружений.

Система теплоснабжения Орловской области состоит из 1,3 тысячи локальных систем теплоснабжения и 37 обслуживающих предприятий. Общая протяженность тепловых сетей составляет 0,5 тысячи километров в двухтрубном исчислении. Износ объектов в сфере теплоснабжения оценивается в 67,76 процента, в том числе сетей теплоснабжения – 73,7 процента. Областные власти отмечают, что для повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг потребителям Орловской области и обеспечения устойчивого развития жилищно-коммунального хозяйства первостепенное значение имеет модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.

Так, модернизация объектов водоотведения, в том числе очистных сооружений, позволит уменьшить попадание в реки Орловской области неочищенных или недостаточно очищенных хозяйственно-бытовых сточных вод, улучшит качество воды и повысит надежность систем. Для предотвращения деградации систем инженерно-технического обеспечения необходимо для ускоренного обновления основных фондов жилищно-коммунального хозяйства обеспечить ежегодный уровень замены сетей инженерно-технического обеспечения не ниже 5 процентов их общей протяженности.

Отметим, что мероприятия по капитальному ремонту, модернизации, реконструкции и строительству объектов коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории региона, уже включены в региональную программу создания комфортных условий для жизни. Их реализация позволит уменьшить накопленный физический и моральный износ объектов, снизить аварийность, повысят надежность систем коммунальной инфраструктуры и улучшить качество жизни населения Орловской области.

ИА “Орелград”