«Щербинский лифтостроительный завод» опроверг главу Фонда капремонта

Предприятие заявило «об отсутствии каких-либо массовых отказов оборудования».

АО «Щербинский лифтостроительный завод» направило в редакцию ИА «Орелград» официальное требование об опубликовании опровержения.

Речь идёт о высказывании, которое сделал глава регионального Фонда капремонта Владимир Слизовский. На последнем совещании с главами муниципальных образований Орловской области Слизовский заявил: «По ряду лифтов прошла отзывная кампания. Щербинский лифтостроительный завод, в рамках импортозамещения, стал выпускать платы управления по лифтам. Часть из них ушла в ошибку. Их сейчас в плановом порядке завод меняет».

В компании указали, что данные факты не соответствуют действительности. Согласно договору, заключённому в 2025 году, «Щербинский лифтостроительный завод» должен был заменить в Орловской области 85 лифтов (в 19 домах). 69 из них изготовило само АО. Остальные 16 выпустил Ижевский мотозавод и поставило ООО «ТехЭнергоСтрой».

Работы были выполнены «в установленном порядке» до конца 2025 года, подчеркнули в компании. Это касается изготовления, поставки, монтажа, введения в эксплуатацию и передачи заказчику. Оборудование соответствовало требованиям законов. На каждый лифт оформили необходимую документацию.

«За весь период эксплуатации оборудования по указанному договору зарегистрировано шесть обращений, связанных с остановкой лифтов. Все они были оперативно устранены специализированными обслуживающими организациями, после чего оборудование было введено в штатный режим работы», – поясняет «Щербинский лифтостроительный завод».

При этом из лифтов, с которыми возникли проблемы, только три были изготовлены в Щербинке, остальные — на Ижевском заводе.

«Таким образом, за весь период эксплуатации 69 лифтов производства АО «Щербинский лифтостроительный завод» зафиксировано три обращения, что составляет менее 4,4 % от общего количества поставленных заводом лифтов по данному договору. Указанные данные свидетельствуют об отсутствии каких-либо массовых отказов оборудования и не подтверждают распространённые в публикации сведения о ненадлежащем качестве лифтов производства АО «Щербинский лифтостроительный завод»», – указали в компании.

Кроме того, в АО указали, что вопреки заявлению, приведённому в публикации, «завод не объявлял и не проводит отзыв продукции, поскольку основания для этого отсутствуют».

ИА «Орелград»