Амчанин атаковал полицейских ножом-невидимкой

Мценский суд отправил местного жителя в колонию за кровавую агрессию.

Вступил в силу обвинительный приговор Мценского районного суда, вынесенный местному жителю. Последнего признали виновным в нападении с ножом на двух сотрудников полиции. Из материалов дела следует, что данный гражданин, ранее не судимый и еще недавно трудившийся подсобным рабочим, в январе 2026 года совершил преступление, которое едва не стоило жизни правоохранителям. В ту ночь он находился на территории АЗС во Мценске, пребывая в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Там он устроил дебош, оскорблял окружающих и отказался платить водителю такси за поездку. Таксист вызвал полицию, и вскоре на место прибыли участковый уполномоченный и его напарник. Оба сотрудника полиции были в форменном обмундировании. Они предъявили удостоверения и предложили дебоширу пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, поскольку в его действиях усматривались признаки административного правонарушения по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественном месте в пьяном виде).

Дебошир согласился и добровольно сел в служебный автомобиль УАЗ. Однако по пути в больницу, куда его везли на освидетельствование, он передумал и решил сбежать. Когда служебная машина проезжала по автодороге вблизи деревни Отрадинское, он открыл заднюю правую дверь и попытался выпрыгнуть прямо на ходу. Машина остановилась, и полицейский, сидевший рядом с дебоширом, вышел из машины и заблокировал дверь снаружи, чтобы помешать побегу. Второй полицейский, сидевший за рулем, также покинул водительское место, подойдя к левой задней двери.

В этот момент подсудимый, находившийся на заднем сиденье, достал из поясного ремня «нож скрытого ношения». Как следует из материалов дела, лезвие было спрятано в металлической бляхе пряжки, так что при осмотре полицейские его не заметили. Когда полицейские открыли дверцы машины, дебошир ударил одного из сотрудников в левый висок, нанеся ему тем самым резаную рану, которая обильно кровоточила. Затем, размахивая ножом, он ударил ножом и второго сотрудника, причинив тому глубокий порез.

Оба полицейских испытали сильную физическую боль, а нападение было зафиксировано на видеорегистратор, установленный в служебном автомобиле. Экспертиза показала, что полученные сотрудниками полиции раны причинили легкий вред их здоровью. Однако суд, следуя разъяснениям Верховного суда РФ, квалифицировал действия подсудимого как насилие, опасное для жизни и здоровья, поскольку «резаные раны в области головы и кисти создавали реальную угрозу для жизни потерпевших».

В судебном заседании дебошир свою вину признал полностью. Он пояснил, что в тот вечер был сильно пьян и плохо помнит события. Однако подтвердил, что носил ремень со встроенным ножом и понимал, что перед ним находятся сотрудники полиции. При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства. В частности, подсудимый добровольно возместил моральный вред каждому из потерпевших, перечислив им по 150 тысяч рублей и извинившись перед ними.

Отягчающим обстоятельством суд признал состояние алкогольного опьянения, поскольку именно оно развязало агрессию и сняло внутренний контроль. Суд не нашел оснований для применения условного срока или снижения категории преступления, поскольку нападение на полицейских при исполнении считается особо тяжким посягательством на порядок управления. Подсудимому было назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

ИА “Орелград”