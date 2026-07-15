На Орловщине школу и баню построили на «бесправной» земле

Прокурор через суд обязал администрации сел оформить права на землю под соцобъектами.

Глазуновский районный суд удовлетворил сразу два однотипных иска прокурора района, поданные к администрациям Сеньковского и Очкинского сельских поселений. Проведенная ранее прокурорская проверка выявила, что в перечень муниципального имущества Сеньковского сельского поселения включены здание бывшего Дома культуры в селе Сеньково и здание школы в деревне Успенка. Однако границы земельного участка под Домом культуры до сих пор не определены: кадастровые работы не проведены, сведений о границах в ЕГРН нет, право муниципальной собственности на участок не зарегистрировано.

По школе ситуация оказалась несколько иной. Здесь кадастровые работы были проведены, но, по мнению надзорного ведомства, должных мер по оформлению участка в собственность администрация не приняла. Аналогичное нарушение выявлено и в Очкинском сельском поселении. Здесь в муниципальную собственность не был оформлен земельный участок под зданием бани в деревне Очки. Границы участка также не установлены, кадастровые работы не проводились, регистрации права собственности нет.

В суде прокурор пояснил, что непринятие мер по оформлению права муниципальной собственности на земельные участки не позволяет органам местного самоуправления должным образом реализовать полномочия по владению, пользованию и распоряжению муниципальным имуществом. Кроме того, отсутствие оформленных прав на землю ограничивает возможности включения объектов в план приватизации для их дальнейшей реализации.

Представители администраций обоих сельских поселений в судебных заседаниях признали исковые требования в полном объеме. Суд обязал администрацию Сеньковского сельского поселения в течение трех месяцев провести кадастровые работы, поставить на государственный кадастровый учет земельный участок под зданием бывшего Дома культуры и оформить на него право муниципальной собственности.

Администрацию Очкинского сельского поселения суд обязал провести аналогичные мероприятия в отношении земельного участка под зданием бани. Ранее прокуратура уже добилась оформления прав на участок под школой в Сеньковском поселении, в этой части иск был уточнен, а требования фактически были удовлетворены добровольно.

ИА “Орелград”