Идею домов-конструктов из Орла отметили на престижном всероссийском конкурсе

Проект малоэтажного панельного строительства представлял Александр Елагин.

Руководитель департамента развития группы компаний «ОДСК» Александр Елагин вошел в ТОП-300 участников конкурса «Лидеры строительной отрасли», отобравшись из почти 50 тысяч заявителей.

Карьерный путь специалиста начался в 2019 году с позиции рядового специалиста по документации, а в августе 2025 года он возглавил департамент развития, занимаясь стратегией и новыми продуктами. На конкурс Александр представил идею по упрощению строительства частных домов и таунхаусов по принципу конструктора.

Сам финалист отметил, что горд попаданием число лучших в отрасли и уже готовится к очному этапу, который пройдет в Саратове с 13 по 16 августа.

«Волнения не было, только уверенность в том, что я делаю. Сейчас я рад и горд за то, что из почти 50 тысяч человек, я вошел в ТОП-300. Такая высокая оценка дорогого стоит и мотивирует на дальнейшую работу», – цитирует Александра Елагина «Орловский вестник».

Масштабный финал конкурса в этом году приурочен к 70-летию Дня строителя, который ежегодно отмечается во второе воскресенье августа.

ИА “Орелград”