По ДТП со «Скорой» в Ливнах возбудили дело

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уголовное дело возбуждено следственным подразделением Межмуниципального отдела МВД России «Ливенский». Его завели по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» (264 УК, часть 3), сообщает «МВД Медиа».

Волк напомнила, что в ДТП погиб водитель «Скорой». «Мужчина, управлявший иномаркой, и пятеро пассажиров обоих транспортных средств, участвовавших в ДТП, госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести», – указала она. Ранее сообщалось, что госпитализация потребовалась водителю «Пежо», троим его пассажиркам и одной пассажирке медицинской спецмашины.

В свою очередь, в прокуратуре Орловской области заявили, что ведомство поставило на контроль ход и результаты следствия по этому делу.

Накануне Сергей Леонов, заместитель главы фракции ЛДПР в Госдуме и председатель парламентского комитета по охране здоровья, обратился к руководителю МВД России Владимиру Колокольцеву с просьбой взять расследование данного происшествия под личный контроль.

ИА «Орелград»