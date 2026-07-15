На образование в Орловском округе выделят 8,2 миллиарда

Объемы финансирования целевой программы увеличены на ближайшие годы.

Администрация Орловского муниципального округа внесла изменения в муниципальную программу развития образования, увеличив объемы ее финансирования на ближайшие годы. Бюджетные ассигнования на реализацию программы и ее подпрограмм скорректированы на период до 2028 года. Общий объем средств, предусмотренных на развитие образования в округе, превысит 8,28 миллиарда рублей. Самые значительные вложения запланированы как раз на 2028 год, когда они составят 1,67 миллиарда рублей. Но и на 2026 год заложено немало бюджетных средств – 1,56 миллиарда.

В структуре финансирования львиную долю составляют средства областного бюджета – 5,34 миллиарда рублей. Бюджет муниципального округа направит 2,16 миллиарда рублей, федеральная казна добавит почти 776 миллионов рублей, а еще 300 тысяч рублей поступят из внебюджетных источников. Основная часть средств, почти 6,89 миллиарда рублей, пойдет на подпрограмму развития системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей, а также психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. В 2026 году на эти цели заложено 1,32 миллиарда рублей, в 2027-м – 1,26 миллиарда, в 2028-м – еще 1,26 миллиарда.

На обеспечение питанием обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях в программе предусмотрено 377,7 миллиона рублей. Больше всего на эти цели выделят в 2027 году – почти 70 миллионов рублей. На функционирование и развитие сети образовательных учреждений заложено 517,9 миллиона рублей, и почти 249 миллионов из них планируется освоить в 2028 году. Но стоит отметить, что значительные объемы финансирования по данному направлению предусмотрены и на 2026 год – 92,2 миллиона рублей. Исполнение этой программы курирует заместитель главы администрации округа по социальным вопросам.

ИА “Орелград”