OMODA C5 и Haval Jolion: кому отдать предпочтение?

Выбор компактного кроссовера в сегменте 2–2,5 млн рублей сегодня напоминает сложный квест.

На рынке прочно закрепился Haval Jolion, который после недавнего рестайлинга обзавелся строгим салоном. Но если вы ищете не просто утилитарный инструмент для перемещения, а технологичный гаджет на колесах, самое время присмотреться к новому поколению OMODA C5. Разберем на цифрах и фактах, почему этот футуристичный фастбэк-кроссовер предлагает искушенному водителю больше, чем классический одноклассник.

Динамика: технологичный тандем против классики

В ходе обновления OMODA C5 получила проверенный и эффективный 1.5-литровый турбомотор мощностью 147 л.с. В паре с роботизированной трансмиссией силовой агрегат выдает отличную полку крутящего момента, гарантируя бодрый подхват с низких оборотов.

Для сравнения, обновленный Haval Jolion в переднеприводной версии также оснащен 1.5-литровым двигателем, но его базовая мощность искусственно ограничена на отметке 143 л.с. Вкупе с более массивным кузовом Джолиона Омода ощущается на городских скоростях заметно динамичнее: ее настройки акселератора и «робота» ориентированы на плотный бесшовный разгон без долгих раздумий на старте.

Цифровая революция и акустический комфорт

Интерьер — это место, где купить OMODA C5 хочется сразу после открытия двери. Кроссовер унаследовал флагманскую архитектуру от старших моделей: асимметричный кокпит и огромный 15,6-дюймовый центральный экран мультимедиа. У Jolion дисплей скромнее, а графика проще. Кроме того, в OMODA C5 внедрена мощная беспроводная зарядка на 50 Вт с активным охлаждением — ваш смартфон зарядится в разы быстрее и точно не перегреется.

По характеристикам OMODA C5 опережает соперника и в плане комфорта. Благодаря многослойным шумопоглощающим боковым стеклам и оптимизации 65 точек кузова, инженерам удалось создать настоящий купол тишины, отсекающий гул арок. Приятный бонус новой генерации C5 — объем багажника увеличился сразу на 70 литров, что полностью нивелировало прежнее преимущество Haval.

Безопасность и маневренность

Кузов OMODA C5 более чем на 78% состоит из высокопрочных сталей, а за пассивную безопасность уже в базе отвечают 6 подушек. В технологическом плане кроссовер делает шаг вперед, предлагая камеры кругового обзора 540° с функцией «прозрачного шасси» для ювелирной парковки у бордюров. Умные ассистенты водителя ADAS здесь работают деликатнее, без лишней навязчивости, свойственной электронике Jolion.

Итог

Haval Jolion остается крепким консервативным выбором. Но новая OMODA C5, стартующая от 2 299 000 руб., предлагает совершенно иной уровень автомобильной эстетики, премиальную тишину в салоне, передовой софт и честные драйверские амбиции.

Есть сомнения? Развейте их на тест-драйве в дилерском центре OMODA Бизнес Кар Орел:

Орел, Карачевское шоссе, 77, к.1

Реклама. Рекламодатель – ООО “БИЗНЕС КАР М“. ИНН 9727071716.