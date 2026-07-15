На Орловщине суд рассмотрит дело о массовой гибели рыбы

15.7.2026 | 12:47 Новости, Происшествия

Ущерб оценивается в целых 43 миллиона рублей.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Дело возбуждено по статье 250 УК, часть 2 («загрязнение вод»). Ответственным лицом выступает инженер коммерческой организации, рассказали в прокуратуре Орловской области.

Речь идёт о гибели примерно 6700 особей рыбы. Причиной стал сверхнормативный сброс сточных вод в Оку.

В свою очередь, по текущей версии следствия, причиной этого сброса стало отсутствие должного контроля над работой очистных сооружений предприятия. Судя по всему, имеется в виду Сахарный комбинат «Отрадинский».

Дело должен рассмотреть Мценский районный суд.

ИА «Орелград»


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