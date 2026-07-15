На Орловщине суд рассмотрит дело о массовой гибели рыбы

Ущерб оценивается в целых 43 миллиона рублей.

Дело возбуждено по статье 250 УК, часть 2 («загрязнение вод»). Ответственным лицом выступает инженер коммерческой организации, рассказали в прокуратуре Орловской области.

Речь идёт о гибели примерно 6700 особей рыбы. Причиной стал сверхнормативный сброс сточных вод в Оку.

В свою очередь, по текущей версии следствия, причиной этого сброса стало отсутствие должного контроля над работой очистных сооружений предприятия. Судя по всему, имеется в виду Сахарный комбинат «Отрадинский».

Дело должен рассмотреть Мценский районный суд.

ИА «Орелград»