СМИ сообщили о задержании замглавы областного уголовного розыска

15.7.2026 | 14:05 Важное, Криминал, Новости

Утверждается, что орловскому полицейскому вменяют коррупционное преступление.

Орёл. Улица Ленина. Фото: ИА «Орелград»

О задержании Ивана Бусунчана, заместителя начальника отдела управления уголовного розыска Управления МВД России по нашей области, сообщил портал «Орловские новости». СМИ ссылается на собственные источники.

По данным портала, Бусунчану вменяют посредничество при передаче взятки (291.1 УК, часть 5).

Утверждается, что пока что он задержан на 15 часов, а затем следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения.

ИА «Орелград»


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