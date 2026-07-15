Орловец не смог отбиться от крупного штрафа за мигрантов

Суд оставил в силе приговор за фиктивную регистрацию восьми иностранцев.

Орловский областной суд оставил без изменения приговор Урицкого районного суда в отношении местного жителя, осужденного за фиктивную постановку на учет иностранных граждан. Как следует из материалов уголовного дела, преступление было совершено в 2024 году в поселке Нарышкино Урицкого района. У подсудимого имеется там дом, который он решил использовать для нелегального заработка.

Его обвиняли в том, что он обратился в МФЦ и поставил на миграционный учет по своему адресу восемь граждан Республики Туркменистан, включая иностранную студентку. По версии следствия, он знал о том, что никто из иностранцев фактически в его доме проживать даже не собирался. Хотя бы потому, что дом следствие и суд признали непригодным для проживания. И тот факт, что иностранцы массово прописывались в доме, где нельзя жить, уже сам по себе наводил на подозрения.

Суд первой инстанции в апреле 2026 года признал хозяина дома виновным по статье 322.3 УК РФ и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. В судебном заседании подсудимый вину не признал. По его версии, дом пригоден для проживания, и он действительно намеревался предоставить его иностранцам. Осужденный обжаловал приговор, ссылаясь на допущенные процессуальные нарушения. Он утверждал, что судья нарушил тайну совещательной комнаты, так как «удалился в нее 24 апреля, а приговор огласил лишь 27 апреля, и в выходные дни мог подвергнуться постороннему влиянию».

Также осужденный заявлял, что суд не дал ему лично выступить в прениях сторон, допрашивал свидетелей «с обвинительным уклоном» и «необоснованно принял в качестве доказательств акты осмотра его дома, составленные уже после инкриминируемых событий». Кроме того, он настаивал на отсутствии состава преступления в его действиях, поскольку, по его словам, не знал, что иностранцы не планируют у него жить, и даже переводил деньги на покупку мебели для обустройства дома.

Однако судебная коллегия Орловского областного суда, проверив материалы дела, не нашла оснований для отмены приговора. В апелляционном определении сказано, что вина орловца была полностью доказана. В частности, она подтверждается показаниями сотрудников МФЦ и миграционной службы, а также иностранкой. Последняя пояснила, что никогда не видела хозяина дома, не знала адрес регистрации и не собиралась там жить. Она оформила прописку через неких посредников, поскольку ей это было необходимо для учебы.

В ходе осмотра дома было установлено, что при восьми зарегистрированных мигрантах там имелось только три спальных места, что, по мнению суда, «объективно свидетельствует об отсутствии у осужденного намерения предоставить всем реальное жилье». Суд апелляционной инстанции также отклонил доводы о нарушении тайны совещательной комнаты, указав, что перерывы в совещании для отдыха не запрещены законом.

Предположения осужденного о возможном влиянии на судью не подкреплены доказательствами, да и право на защиту нарушено не было. Выяснилось, что осужденный «высказал свою позицию в репликах после прений, а задавать вопросы свидетелям ему никто не препятствовал». Назначенное наказание в виде штрафа в итоге было признано справедливым, и вообще оно является минимальным видом наказания, предусмотренным санкцией указанной выше уголовной статьи. Апелляционная жалоба была оставлена без удовлетворения, наказание в виде крупного штрафа орловцу сохранили.

ИА “Орелград”