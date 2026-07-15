Три группы «БАРС-Орёл» приступили к выполнению задач

Об этом объявил губернатор Андрей Клычков.

Перед этим добровольцы проходили обучение на полигоне. Сейчас они защищают региональную инфраструктуру от вражеских воздушных атак.

Как пояснил губернатор в своих социальных сетях, в ближайшее время к обучению приступит четвёртая группа.

По словам Клычкова, процесс обучения занимает две недели. Добровольцы изучают как теорию, так и практику. Орловцы проходят тактическую, специальную, разведывательную, военно-медицинскую подготовку.

Ранее сообщалось, что в «БАРС-Орёл» уже вступили около ста человек. Узнать подробности можно по телефонам 8-910-747-08-28 и 8-910-300-03-26.

ИА «Орелград»