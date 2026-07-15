В Болхове сохранят автомобили участников СВО

Районные власти гарантировали бесплатное хранение.

Администрация Болховского района утвердила новый регламент, позволяющий участникам специальной военной операции передавать свои транспортные средства на бесплатное хранение на время участия в боевых действиях. Мера поддержки распространяется на граждан, призванных по мобилизации, контрактников, добровольцев и сотрудников правоохранительных органов, проживающих на территории района, следует из документа, опубликованного на официальном сайте муниципального образования.

Ответственным за реализацию этой меры государственной поддержки назначена сама администрация Болховского района, а непосредственное хранение автомобилей будет осуществлять ООО «Райкомхоз» на специально оборудованной стоянке, расположенной в городе Болхове. Услуга предоставляется бесплатно на основании заявления участника СВО или его законного представителя.

Для получения данной меры господдержки необходимо подать заявление в администрацию или МФЦ, приложив копию паспорта, документа, подтверждающего право собственности на автомобиль, а также документы, удостоверяющие участие в специальной военной операции. В случае положительного решения с заявителем заключат безвозмездный договор хранения, после чего автомобиль передается хранителю по акту осмотра.

В регламенте прописаны обязанности сторон. Так, хранитель отвечает за сохранность автомобиля от угона, повреждения или хищения комплектующих, а владелец должен соблюдать правила пользования стоянкой и пожарной безопасности. При этом хранитель освобождается от ответственности за вещи и документы, оставленные в салоне, а также за повреждения, вызванные атмосферными воздействиями или несвоевременным сливом воды.

В случае утраты или повреждения автомобиля хранитель обязан немедленно вызвать соответствующие службы, например, полицию, Госавтоинспекцию или пожарный надзор, и уведомить об этом владельца. По требованию собственника составляется акт о происшествии. Все споры между сторонами решаются в претензионном порядке, а при недостижении согласия – в суде.

Отказать в предоставлении описанной услуги могут, если заявитель не соответствует установленным требованиям, не предоставил полный пакет документов или указал недостоверные сведения о себе. В случае отказа заявителю должны вручить мотивированное уведомление в течение трех рабочих дней. При положительном решении хранение начинается со следующего дня, а вернуть автомобиль владелец может в любое время по своему заявлению. Подобные регламенты утверждены практически во всех орловских муниципальных образованиях.

ИА “Орелград”