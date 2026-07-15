В районе Орловщины ввели плату за перераспределение земли

15.7.2026 | 9:00 Закон и порядок, Новости

Порядок её расчёта утвердили во Мценском районе.

Фото: ИА «Орелград»

Мценский районный Совет народных депутатов своим решением утвердил порядок определения платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, за счет присоединения к ним муниципальной земли. Как следует из преамбулы документа, новый порядок разработан в соответствии с Земельным кодексом РФ и федеральным законодательством о местном самоуправлении.

Он определяет механизм расчета суммы, которую должен будет уплатить собственник частного участка при его перераспределении с землями, принадлежащими Мценскому району. Полномочия по заключению соглашений о перераспределении земель возложены на управление по муниципальному имуществу Мценского района. Это ведомство и будет рассчитывать размер платы.

В общем случае плата за присоединяемую муниципальную землю будет определяться как ее кадастровая стоимость, рассчитанная пропорционально площади той части участка, которая передается в частную собственность. Расчет должен производиться в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента предоставления заявителем выписки из Единого государственного реестра недвижимости.

Исключение предусмотрено для случаев, когда перераспределение земельных участков «осуществляется с целью их последующего изъятия для муниципальных нужд». В такой ситуации размер платы будет определяться исходя из рыночной стоимости присоединяемой части муниципального участка, установленной в соответствии с законодательством об оценочной деятельности.

Решение депутатского корпуса уже вступило в силу. Контролировать его исполнение доверено комиссии по бюджету, налогам, экономической политике и муниципальному имуществу Мценского райсовета.

ИА “Орелград”


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