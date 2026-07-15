В районе Орловщины ввели плату за перераспределение земли

Порядок её расчёта утвердили во Мценском районе.

Мценский районный Совет народных депутатов своим решением утвердил порядок определения платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, за счет присоединения к ним муниципальной земли. Как следует из преамбулы документа, новый порядок разработан в соответствии с Земельным кодексом РФ и федеральным законодательством о местном самоуправлении.

Он определяет механизм расчета суммы, которую должен будет уплатить собственник частного участка при его перераспределении с землями, принадлежащими Мценскому району. Полномочия по заключению соглашений о перераспределении земель возложены на управление по муниципальному имуществу Мценского района. Это ведомство и будет рассчитывать размер платы.

В общем случае плата за присоединяемую муниципальную землю будет определяться как ее кадастровая стоимость, рассчитанная пропорционально площади той части участка, которая передается в частную собственность. Расчет должен производиться в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента предоставления заявителем выписки из Единого государственного реестра недвижимости.

Исключение предусмотрено для случаев, когда перераспределение земельных участков «осуществляется с целью их последующего изъятия для муниципальных нужд». В такой ситуации размер платы будет определяться исходя из рыночной стоимости присоединяемой части муниципального участка, установленной в соответствии с законодательством об оценочной деятельности.

Решение депутатского корпуса уже вступило в силу. Контролировать его исполнение доверено комиссии по бюджету, налогам, экономической политике и муниципальному имуществу Мценского райсовета.

ИА “Орелград”