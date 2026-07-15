В Орле «Дикси Юг» всё-таки засудили за навязывание товара

Орловец возмутился невозможностью отказаться от фирменного пакета-майки.

Мужчина обратил внимание, что в специальном приложении для доставки товаров данной торговой сети невозможно приобрести другую продукцию, не купив и пакет «Дикси».

Управление Роспотребнадзора по Орловской области, действуя в интересах данного потребителя, обратилось в суд. Гражданское дело рассмотрел мировой судья участка №1 Советского района.

Там встали на сторону потребителя. Решением первой инстанции «Дикси» обязали вернуть гражданину деньги за пакеты, включённые в заказы (596 рублей), а также компенсировать ему моральный вред, выплатив пять тысяч рублей. Кроме того, АО оштрафовали за нежелание решать вопрос в добровольном порядке (на 2798 рублей).

Также компанию обязали предоставить соответствующую возможность пользователям приложения.

Интересно, что АО не согласилось с вердиктом и подало апелляционную жалобу. Однако её оставили без удовлетворения. На данный момент решение вступило в силу.

ИА «Орелград»