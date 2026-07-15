В Госдуму от Орловщины идут три кандидата

Однако до 22 июля, когда завершается процедура выдвижения кандидатов, могут поступить новые заявки.

На данный момент документы на выдвижение в российский парламент подали Александр Бирюков (от «Единой России»), Иван Дынкович (от КПРФ) и Владислав Числов (от ЛДПР).

Следующим этапом является официальная регистрация кандидатов Избиркомом.

Орловской области соответствует одномандатный избирательный округ №147. Напомним, сами выборы состоятся с 18 по 20 сентября. Россияне будут голосовать за кандидатов в депутаты Государственной Думы девятого созыва.

ИА «Орелград»