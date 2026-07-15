В Орле для Михаила Шихмана запросили восемь лет колонии

15.7.2026 | 11:03 Криминал, Новости

На данный момент судебные прения окончены.

Фото: ОГАУ имени Парахина

Суду предстоит вынести приговор. Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

Дело рассматривает Железнодорожный районный суд. Гособвинитель запросил для экс-главы орловского отделения «Россельхозбанка» восемь лет лишения свободы в колонии общего режима. Дополнительным наказанием может стать запрет на банковскую деятельность сроком на два года.

Михаил Шихман обвиняется в превышении должностных полномочий. По текущей версии, в 2020 году орловец, находясь на этой должности, дал заведомо незаконное указание. В результате «Россельхозбанк» потерял 167,7 миллиона рублей.

ИА «Орелград»


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