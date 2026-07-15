В Орловской области утвердили новый порядок расчёта квот для такси

Соответствующий приказ подготовили областные власти.

Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области издал приказ, установив новый механизм расчета общего количества машин такси. Речь идет о машинах, сведения о которых нужно вносить в региональный реестр в рамках установленной квоты. Документ был разработан во исполнение федерального закона № 580-ФЗ и регионального закона о такси, действующего с 2023 года.

Судя по нему, новый порядок устанавливает правила, по которым будет рассчитываться так называемый «объем квоты». Его размер напрямую зависит от числа автомобилей, уже включенных в реестр. Так, на 2026 год базой для расчета станут данные о количестве машин в реестре по состоянию на 28 февраля 2026 года. В последующие годы расчет будет производиться исходя из показателей на 31 декабря предшествующего года. Объем квоты будет составлять 25 процентов от общего числа транспортных средств в реестре на расчетную дату.

Утверждать итоговый объем квоты на очередной текущий год департамент обязан не позднее 15 января каждого года. Документ также регламентирует порядок действий в случае, если автомобиль, внесенный в реестр в рамках квоты, будет из него исключен, например, по заявлению собственника. В такой ситуации освободившееся место вновь становится доступным для других перевозчиков. Проще говоря, нераспределенная часть квоты будет увеличена на соответствующее количество единиц.

Такие изменения департамент обязан отражать при ежеквартальном обновлении информации. Актуализированные данные об общем объеме квоты и ее нераспределенной части должны ежеквартально публиковаться на официальном портале Орловской области. Казенное учреждение «Орелтранссигнал», в свою очередь, обязано предоставлять в департамент необходимые сведения для актуализации данных не позднее 25-го числа второго месяца каждого квартала. Стоит добавить, что действие нового приказа уже распространено на правоотношения, возникшие с 1 марта 2026 года.

ИА “Орелград”