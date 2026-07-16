Чиновники затруднились назвать срок сдачи ФОКа в Знаменке

Очередной объект в Орловской области выбился из графика.

О ходе строительства поговорили на совещании с главами муниципальных образований 16 июля.

«Работы ведутся, к сожалению, с большим отставанием от графика, – признал глава Орловского округа Александр Черных. – В настоящее время, там люди работают. Часть арматуры мы приняли. Сейчас вяжут основной каркас».

Губернатор Орловской области Андрей Клычков поинтересовался, когда планируется завершение.

«Даже боюсь прогнозировать», – ответил Александр Черных.

Член правительства Орловской области – руководитель департамента физической культуры Елена Казачкова уточнила, что в Минспорта докладывали: к сентябрю должен быть сдан объект.

«Но, судя по всему, мы не успеем», – сказала чиновница, отметив, что саму конструкцию давно привезли. «То арматура не та, то бетон не тот, то погода не позволяла выйти, то у них трактора не было. Бедовый подрядчик, очевидно», – оценил губернатор.

Клычков подчеркнул, что необходимо инвентаризировать сами конструкции, которые лежат и ждут своего часа.

«Чтобы, когда наконец бетон закрепится, а арматура будет связана, можно было ставить оперативно, чтобы потом не было никаких сбоев. Подгонять подрядчика, принуждать, – посоветовал глава региона. – Зимой собирать ФОК, который уже лежит второй год, не совсем правильно».

В ходе совещания суммы и подрядчики не назывались, но в ЕИС «Закупки» есть аукцион на подготовку площадки для монтажа оборудования модульного административно-бытового сооружения в составе модульного спортивного сооружения. Администрация Орловского муниципального округа заключила контракт с ООО «Каркас» (г. Иркутск) в августе 2025 года. Цена – 56 000 000 рублей. Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 57:10:1910202:810 по адресу: Орловская область, Орловский муниципальный округ, пгт Знаменка, ул. Школьная, з/у 10а. Ожидалось, что работы будут завершены в декабре 2025 года.

На иллюстрации еще один ФОК-долгострой – в Орле на улице Матвеева. Прогнозы по завершению строительства в 2025 году не сбылись.

ИА “Орелград”