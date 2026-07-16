В Орле ремонт трамвайной сети выходит на новый этап

Сегодня в Железнодорожном районе должны завершиться работы по временной подвеске контактного провода.

Об этом рассказали в Администрации Орла.

Задачу выполняют силами «Трамвайно-троллейбусного предприятия». В работах участвуют около пятнадцати сотрудников «ТТП».

«Уже на следующей неделе, после поступления необходимых материалов, продолжим восстановление контактной сети. Наша задача – как можно быстрее вернуть трамваи на улицу Пушкина», – отметил генеральный директор предприятия Игорь Афонин.

Напомним, движение трамваев в районе прервалось после ДТП, которое произошло 16 мая. Сеть серьёзно повредил грузовой автомобиль.

ИА «Орелград»