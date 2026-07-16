На Орловщине прямо на дорогах арестовали 13 автомобилей

Судебные приставы и ГАИ отчитались об итогах совместных рейдов.

Сотрудники УФССП России по Орловской области и Госавтоинспекции провели очередной совместный профилактический рейд. Как пояснили в пресс-службах обоих ведомств, подобные мероприятия проводятся на регулярной основе и направлены на обеспечение неотвратимости ответственности граждан за совершенные административные правонарушения. Кроме того, целью подобных рейдов является повышение эффективности работы по взысканию административных штрафов и выявление должников по кредитам, налогам и другим видам задолженностей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, совместно судебные приставы и сотрудники ГАИ прямо на дорогах проверили 128 автомобилей. По результатам проверок были арестованы три транспортных средства, общая стоимость которых составляет около 4 миллионов рублей. Дело в том, что владельцы арестованных автомобилей накопили задолженности по различным видам исполнительных производств.

Одним из арестованных автомобилей оказался кроссовер «Chery Tiggo 4 Pro». Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Орловской области, он был изъят и доставлен на специализированную стоянку для проведения оценки и дальнейшей реализации. Его владелец накопил задолженность по исполнительным производствам на сумму более 3,9 миллиона рублей, из которых в федеральный бюджет уже взыскано 718 тысяч рублей.

Кроме того, в рамках совместного мероприятия были выявлены водители, в отношении которых ведутся исполнительные производства о взыскании административных штрафов Госавтоинспекции на общую сумму 30 тысяч рублей. Прошедший рейд стал продолжением серии совместных мероприятий, которые приставы и госавтоинспекторы проводили в период с мая по июнь на территории Орла, Мценска и Ливен. Тогда было арестовано 10 автомобилей должников с общей суммой задолженностей свыше 2,8 миллиона рублей.

К административной ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения наказания) были привлечены 56 граждан, причем в 30 случаях должники погасили долги сразу после применения к ним мер воздействия. В целом за два месяца совместной работы было арестовано 13 автомобилей. Общая сумма задолженностей их владельцев превысила 6,8 миллиона рублей. В ходе майско-июньских рейдов была погашена задолженность на сумму 991 тысячи рублей.

Также было арестовано и другое имущество тех, кто задолжал по кредитам и штрафам, на общую сумму 1,57 миллиона рублей. В УФССП и УМВД отмечают, что совместные рейды являются эффективной мерой воздействия на граждан, уклоняющихся от уплаты долгов. Чтобы избежать ареста личного транспорта, жителям региона рекомендуют своевременно погашать задолженности по исполнительным документам. В частности, УФССП напоминает о возможности самостоятельно проверить наличие долгов с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ведомства.

ИА “Орелград”