В Орле отремонтировали трубопроводы на 13 улицах

16.7.2026 | 10:53 ЖКХ, Новости

Заменено около километра тепловых сетей.

orel.rirenergy.ru

Об этом сообщает Администрация Орла, ссылаясь на «РИР Энерго».

Соответствующие работы полностью завершены на улицах Горького, Советской, 2-й Курской, Новосильской, Привокзальной, Бурова, Космонавтов, Кукушкина, Маринченко, Раздольной, в Артельном переулке, на Наугорском и Московском шоссе и в сквере Гуртьева.

Однако выполнение таких задач будет продолжаться ещё три месяца. В данный момент обновляется участок тепломагистрали на перекрёстке Бурова и Космонавтов. Сейчас специалисты уже демонтировали старые конструкции и приступили к монтажу железобетонного канала.

Параллельно «РИР Энерго» восстанавливают территории, где уже завершился ремонт. Полностью заасфальтировано 574 квадратных метров дорожного покрытия.

Как уточнили уже в самой компании, на минувшей неделе такие работы проходили на улицах Горького, Полесской, Гуртьева и Матвеева, а также в переулке Ягодном. Кроме того, на Октябрьской и Красноармейской была уложена плитка.

ИА «Орелград»


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