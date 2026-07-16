В Орле отремонтировали трубопроводы на 13 улицах

Заменено около километра тепловых сетей.

Об этом сообщает Администрация Орла, ссылаясь на «РИР Энерго».

Соответствующие работы полностью завершены на улицах Горького, Советской, 2-й Курской, Новосильской, Привокзальной, Бурова, Космонавтов, Кукушкина, Маринченко, Раздольной, в Артельном переулке, на Наугорском и Московском шоссе и в сквере Гуртьева.

Однако выполнение таких задач будет продолжаться ещё три месяца. В данный момент обновляется участок тепломагистрали на перекрёстке Бурова и Космонавтов. Сейчас специалисты уже демонтировали старые конструкции и приступили к монтажу железобетонного канала.

Параллельно «РИР Энерго» восстанавливают территории, где уже завершился ремонт. Полностью заасфальтировано 574 квадратных метров дорожного покрытия.

Как уточнили уже в самой компании, на минувшей неделе такие работы проходили на улицах Горького, Полесской, Гуртьева и Матвеева, а также в переулке Ягодном. Кроме того, на Октябрьской и Красноармейской была уложена плитка.

ИА «Орелград»