Орловским школьникам прописали новые нормы калорийности

В Орловской области утвердили новый стандарт горячего питания для школьников.

Департамент образования Орловской области утвердил новый региональный стандарт организации горячего питания для учеников 1-11 классов. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правительства региона. Он заменит ранее действовавший стандарт, принятый в 2024 году и касавшийся только начальной школы. Теперь единые требования распространяются на все уровни общего образования.

Так, в новом стандарте прописаны нормы калорийности, объем порций и обязательное наличие горячих блюд. Например, для младшеклассников в возрасте 7-11 лет энергетическая ценность завтрака должна составлять 470-590 ккал, обеда – 705-822 ккал. Для старшеклассников (12–18 лет) эти показатели выше: завтрак – 544–680 ккал, обед – 816–952 ккал. Продолжительность перемены для приема пищи должна быть не менее 20 минут. Обучающиеся первой смены обеспечиваются завтраком во вторую или третью перемену.

Традиционно повышенное внимание в документе уделено детям с ограничениями по здоровью. Для них предусмотрено индивидуальное питание по назначению врача. Отдельно прописаны алгоритмы для детей с сахарным диабетом, пищевой аллергией, целиакией, муковисцидозом и фенилкетонурией. В школах для таких учеников должны создаваться специальные условия: индивидуальное меню, отдельная посуда, в том числе маркированная, а при необходимости в школах даже должны выделять отдельные столы для приготовления блюд для таких учеников.

В стандарте также закреплены требования к инфраструктуре школьных столовых, в том числе к наличию горячей и холодной воды, маркировки инвентаря и регулярной уборки с дезинфекцией. Особо оговаривается, что в столовых запрещено проводить ремонтные работы во время обслуживания учащихся. Для персонала прописаны обязательные медосмотры, гигиеническая одежда и ежедневные осмотры на наличие признаков инфекционных заболеваний.

Не обошли вниманием чиновники и тему родительского контроля, чему в стандарте посвящен целый раздел. Так, родители и другие законные представители детей имеют право проверять меню, санитарное состояние обеденного зала и соответствие блюд утвержденному рациону. Порядок таких проверок рекомендуется закреплять в локальных актах самих школ. Что касается организации питания в целом, то стандарт закрепляет две формы: самостоятельная, то есть силами самой школы, или с привлечением сторонних организаций.

По данным департамента образования, в настоящий момент в 76 процентах школ региона питание организовано самостоятельно, в 24 процентах – через привлеченных внешних операторов. Все ученики 1-4 классов обеспечены бесплатным горячим питанием, заверяют чиновники. В 21 муниципалитете бесплатно кормят и старшеклассников, еще в шести – только старшеклассников, имеющих льготы.

Кроме того, бесплатное двухразовое питание предусмотрено для детей с ОВЗ, детей участников СВО и детей из многодетных семей. Согласно преамбуле приказа, новый стандарт разработан на основе множества нормативных документов, включая СанПиН и методические рекомендации Роспотребнадзора. Он призван систематизировать подходы к школьному питанию и сделать его не только безопасным, но и по-настоящему здоровым.

ИА “Орелград”