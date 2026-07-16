В Орле набирают добровольцев для восстановления Курской области

16.7.2026 | 16:30 Новости, Общество, СВО

Работы будут вестись на приграничных территориях, пострадавших от врага.

Вынужденные переселенцы из Курской области в Орле. Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

Их организует Автономная Некоммерческая Организация «Ресурсный центр».

Заявки принимаются только от совершеннолетних граждан – до 24 июля. Сама поездка запланирована на август. Ожидается, что она продлится от 10 до 14 дней.

Организаторы гарантируют добровольцам бесплатный проезд туда и обратно, жильё и питание (три раза в день), а также необходимый рабочий инвентарь.

Контактный телефон — 8-900-486-51-93 (Ольга Кузнецова).

ИА «Орелград»


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