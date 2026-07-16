Регламент работы с пестицидами на Орловщине нарушили более 700 раз

Россельхознадзор рассказал о нарушениях, выявленных за полгода.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям обнародовало результаты контроля за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами в первом полугодии 2026 года. По данным ведомства, за это время было проведено 758 контрольно-надзорных мероприятий. Преимущественно это был мониторинг безопасности без взаимодействия с хозяйствующими субъектами. В результате было выявлено 720 нарушений регламентов применения пестицидов при производстве сельхозпродукции.

Основные проблемы традиционны. Так, аграрии не оповещают должным образом жителей и владельцев пасек о запланированных обработках полей химикатами, используют препараты не на тех культурах, которые указаны в реестре разрешенных средств, и превышают нормы расхода химикатов. Управление за первое полугодие направило 706 предостережений о недопустимости описанных нарушений. Сообщается также, что по результатам 13 плановых и одной внеплановой проверки к административной ответственности в этом году были привлечены одно юридическое лицо, 12 должностных лиц и два индивидуальных предпринимателя.

Общая сумма наложенных на них штрафов составила 25 тысяч рублей. Для сравнения, за весь 2025 год в Орловской области было выявлено 1384 нарушения, а общая сумма штрафов составила тогда всего 13 тысяч рублей. Но надо понимать, что упор в контрольной деятельности еще несколько лет назад был смещен с проверок и штрафных санкций на профилактическую работу, хотя надзор, конечно, в данной сфере не ослабевает.

По статистике видно, что за первое полугодие 2026 года число выявленных нарушений несколько превысило «половинный» результат прошлогоднего показателя, а сумма штрафов оказалась почти вдвое больше годовой. Это говорит о том, что контроль даже усилился, либо аграрии стали чаще нарушать правила, чем раньше. Впрочем, возможно, сказывается и ставший еще более строгим мониторинг, в чем теперь специалистам помогают и государственные информационные системы, и даже искусственный интеллект.

Что касается профилактической работы, то за первые полгода специалисты ТУ Россельхознадзора провели 37 профилактических визитов, почти полторы тысячи консультаций и 98 информационных мероприятий. Основная цель не в том, чтобы кого-то наказать, а чтобы предупредить возможные нарушения, разъяснить правила работы с химикатами, минимизировать риски для людей, животных и окружающей среды. В целом, ситуация остается под контролем, хотя озвученное количество нарушений, конечно, вызывает определенную тревогу. Особенно с оповещением пчеловодов, у которых практически ежегодно от мора погибают пчелы.

ИА “Орелград”