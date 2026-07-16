В Орле пройдёт большая ярмарка вакансий

16.7.2026 | 13:33 Новости, Общество

Мероприятие назначено на 21 июля.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Ярмарка начнётся в 10 часов. Она состоится в городском кадровом центре «Работа России» (на Лескова, 19-Б).

На одной площадке встретится целый ряд крупных работодателей областного центра. У потенциальных будущих сотрудников появится возможность обсудить с ними все вопросы и детали.

Известно, что в ярмарке участвуют предприятие «Орёлводоканал» (предложит около 50 вакансий) и компания «Орёлоблэнерго» (предложит около 30 вакансий) .

Дополнительную информацию можно получить в центре «Работа России» по телефону 8‑800‑300‑72‑73.

Возрастное ограничение: 16+

ИА «Орелград»


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