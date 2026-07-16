У дома Николая Русанова утвердили границы и охранную зону

Постановление касается дома на 2-й Курской, в котором жил публицист.

Управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области утвердило границы территории и требования к «осуществлению деятельности градостроительного регламента в границах территории» для дома, в котором жил публицист и деятель народнического движения Николай Русанов. Этот памятник регионального значения расположен в Орле на улице 2-й Курской, 21.

К слову, Николай Русанов (1859-1933) – известный публицист, участник народнического движения, сотрудник ряда эмигрантских изданий. В доме на 2-й Курской он проживал в разные периоды своей жизни. Общая площадь утвержденной территории объекта культурного наследия составляет 584,6 квадратных метров, протяженность границ – 101,87 метра. Согласно приказу, в границах этой территории разрешена только хозяйственная деятельность, не противоречащая требованиям сохранности памятника и позволяющая обеспечить его функционирование в современных условиях.

При этом вводится целый ряд запретов. В частности, на территории памятника запрещается строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик уже существующих объектов. Запрещено проводить земляные, строительные и иные работы, за исключением тех, что направлены на сохранение самого объекта культурного наследия или его отдельных элементов.

Также нельзя возводить пристройки к дому и изменять его традиционные характеристики, если это может причинить вред или умалить его историко-культурную ценность. Отдельно оговариваются требования к инженерным коммуникациям. Их прокладка надземным и наземным способом, а также на фасадах объекта запрещена. Не допускается использование дома-памятника под склады взрывчатых и огнеопасных материалов, под производства с вредными выделениями или оборудованием, создающим вибрационные и динамические нагрузки на конструкции.

Нельзя использовать здание и под лаборатории, работа которых связана с неблагоприятным температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ. Согласно требованиям законодательства, для объектов капитального строительства, которые уже находятся в границах территории, разрешается ремонт и реконструкция, но без увеличения объемно-пространственных характеристик. Кроме того, запрещается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр.

ИА “Орелград”