В Орловском округе потратили на 124 миллиона рублей больше, чем заработали

Бюджет Орловского округа за первое полугодие исполнен с дефицитом.

Администрация Орловского муниципального округа утвердила отчет об исполнении бюджета за первое полугодие 2026 года. Из документа следует, что доходы округа за этот период составили 1,206 миллиарда рублей, расходы – 1,331 миллиарда рублей. Дефицит сложился в размере 124,6 миллиона рублей. Основной доходной статьей бюджета остается налог на доходы физических лиц (НДФЛ). В первом полугодии его поступления составили 313,3 миллиона рублей при годовом плане 768 миллиона, то есть исполнение пока составило всего 40,8 процента от плана года.

Однако некоторые «подвиды» НДФЛ показали существенное перевыполнение плановых показателей. Например, налог с доходов индивидуальных предпринимателей по повышенной ставке (свыше 20 миллионов рублей) исполнен на 511 процента от плана года, а поступления от налога на доходы физлиц с сумм, превышающих 50 миллиона рублей, выполнены на 145 процентов.

Значительную долю в доходах занимают безвозмездные поступления из областного и федерального бюджетов, которые составили 691,9 миллиона рублей, или 46,2 процента от годового плана. Основные трансферты были направлены на образование, дорожную деятельность и социальную поддержку. Налоговые и неналоговые доходы окружного бюджета были собраны в объеме 514,6 миллиона рублей, или 41,1 процента от плана на год.

Что касается расходной части, то самые крупные расходы традиционно приходятся на образование – 734,9 миллиона рублей при годовом бюджете 1,56 миллиарда, исполнение в данном случае составило 47 процентов от плана года. Из них почти 436,8 миллиона рублей было направлено на финансовое обеспечение государственных гарантий в школах и детских садах, еще 171,4 миллиона – на содержание муниципальных учреждений. На питание школьников израсходовали 35 миллионов рублей при плане 65,5 миллиона.

На втором месте по объему финансирования по итогам первого полугодия оказалось дорожное хозяйство. На содержание, ремонт и проектирование дорог местного значения за полгода было потрачено 73,6 миллиона рублей из запланированных 253,3 миллионов. Исполнение годового плана пока держится на уровне 29,1 процента, но этот показатель традиционно связан с сезонным фактором. Основная часть средств по этой статье будет осваиваться, вероятно, во втором полугодии, то есть в период активного дорожного сезона.

Благоустройство территории округа было профинансировано на 21,1 миллиона рублей, или на 33,9 процента от плана года. Средства пошли на уличное освещение, содержание детских и спортивных площадок, организацию мест захоронения и обустройство контейнерных площадок для ТКО. Кстати, на борьбу с борщевиком Сосновского и карантинными сорняками из бюджета было направлено 255 тысяч рублей, или треть запланированного на год финансирования.

Культура и спорт в первой половине года получили из окружного бюджета 80,4 миллиона рублей. Основные траты пришлись на содержание учреждений культуры, ремонты и укрепление материально-технической базы. На физическую культуру и спорт было израсходовано 7,2 миллиона рублей. Кстати, на год по этому направлению запланировано финансирование в объеме 113,9 миллиона рублей, так что освоено пока всего 6,3 процента средств. Это один из самых низких показателей исполнения, что, впрочем, тоже объясняется сезонным характером многих мероприятий и ремонтных работ.

Общий уровень кассового исполнения бюджета за первое полугодие составил 42,2 процента от годовых назначений. В администрации округа отмечают, что традиционно основная часть бюджетных средств осваивается во втором полугодии, в связи с завершением строительных и ремонтных работ, расходы также связаны с сезонным характером исполнениях многих целевых программ. Отчет администрации уже направлен в Орловский окружной Совет народных депутатов и местную Контрольно-счетную палату.

ИА “Орелград”