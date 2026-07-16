В Ливнах ищут видео с ДТП со «Скорой»

16.7.2026 | 11:15 Новости, Происшествия

Полицию интересуют записи с видеорегистраторов автомобилей.

Фото: mvdmedia.ru

Напомним, ДТП произошло 13 июля около 16:50 на перекрёстке улиц Горького и Свердлова. Здесь столкнулись «Скорая помощь» и «Пежо». Погиб водитель медицинской спецмашины, пострадали пятеро человек.

Информация о происшествии дошла до Госдумы и руководства МВД. Было возбуждено уголовное дело.

На данный момент сотрудники следственного отдела местного отделения полиции ищут записи с видеорегистраторов автомобилей, сделанные в момент аварии. Также требуются очевидцы ДТП. Всё это необходимо для более полного и объективного и полного расследования.

Всех, кто может помочь полиции, просят обращаться в дежурную часть отделения МВД России «Ливенский» по телефонам 8 (48677) 7-20-75 или +7-953-616-56-77.

ИА «Орелград»


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