В Ливнах ищут видео с ДТП со «Скорой»

Полицию интересуют записи с видеорегистраторов автомобилей.

Напомним, ДТП произошло 13 июля около 16:50 на перекрёстке улиц Горького и Свердлова. Здесь столкнулись «Скорая помощь» и «Пежо». Погиб водитель медицинской спецмашины, пострадали пятеро человек.

Информация о происшествии дошла до Госдумы и руководства МВД. Было возбуждено уголовное дело.

На данный момент сотрудники следственного отдела местного отделения полиции ищут записи с видеорегистраторов автомобилей, сделанные в момент аварии. Также требуются очевидцы ДТП. Всё это необходимо для более полного и объективного и полного расследования.

Всех, кто может помочь полиции, просят обращаться в дежурную часть отделения МВД России «Ливенский» по телефонам 8 (48677) 7-20-75 или +7-953-616-56-77.

ИА «Орелград»