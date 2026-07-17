РЖД оштрафовали на 100 тысяч за незаконную свалку в Орле

Несанкционированный мусор на перегоне Орел – Кузмичевка нашла прокуратура.

Орловская транспортная прокуратура добилась привлечения ОАО «РЖД» к административной ответственности за нарушение природоохранного законодательства. Как сообщили в надзорном ведомстве, на земельном участке в районе 4 и 5 пикетов перегона Орел – Кузмичевка длительное время размещалась несанкционированная свалка строительных и бытовых отходов, деревянных шпал и порубочного материала.

По мнению прокуратуры, которая выявила мусор во время проведенной проверки, Орловская дистанция пути не принимала мер к ликвидации свалки. Транспортный прокурор внес начальнику дистанции представление и возбудил административное дело по части 1 статьи 8.2 КоАП РФ. В итоге свалку ликвидировали, а РЖД оштрафовали на 100 тысяч рублей. Кроме того, три должностных лица компании понесли дисциплинарную ответственность.

Это не первый случай, когда транспортная прокуратура фиксирует экологические нарушения на железнодорожных объектах в Орле. Ранее ведомство уже выявляло аналогичные проблемы в пассажирском вагонном депо «Орел» АО «ФПК». Тогда на земельном участке в полосе отвода нашли остатки отработанных шпал, пропитанных антисептиками, а также ртутные и люминесцентные лампы, которые хранились без индивидуальной упаковки. Кроме того, ответственные лица не прошли обучение в области экологической безопасности.

По итогам тех проверок начальнику депо внесли представление, территорию привели в порядок, а виновных должностных лиц оштрафовали. В обоих случаях поводом для вмешательства прокуратуры стало длительное бездействие компаний. Транспортная прокуратура продолжает надзор за соблюдением экологических требований при содержании железнодорожной инфраструктуры.

ИА “Орелград”