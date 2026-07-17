В Орле при сносе аварийного здания повредили соседний дом

Вопрос о возмещении причиненного материального ущерба всплыл затем в суде.

Прецедентное дело рассмотрел арбитражный суд Орловской области. Прокуратура подала туда иск о взыскании с индивидуального предпринимателя материального ущерба, причиненного городской казне. Согласно материалам дела, в марте 2025 года администрация областной столицы приняла решение о сносе многоквартирного дома №53 по улице Карачевской. Для выполнения работ чиновники заключили муниципальный контракт с индивидуальным предпринимателем.

Подрядчик должен был снести дом и восстановить территорию. В контракте отдельным пунктом было прописано, что именно подрядчик должен нести ответственность за возможный ущерб, причиненный третьим лицам. В судебном разбирательстве было установлено, что в ходе работ по сносу аварийного здания была повреждена кровля, стена, водосточная система и деревянный забор соседнего дома №55. Его жильцы сами по чужой вине оказались в аварийной ситуации, так как при дожде их квартиры стало заливать.

Подрядчик повреждения не устранил, несмотря на требование заказчика. Тогда администрация города провела внеочередное заседание комиссии по ЧС и привлекла другого предпринимателя для проведения аварийно-восстановительных работ. Этот ремонт обошелся казне в 1,1 миллиона рублей, деньги тогда экстренно выделили из резервного фонда мэрии. И поскольку на исправление чужой ошибки были потрачены казенные деньги, прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать ущерб с виновного подрядчика.

В суде предприниматель пояснил, что у него не имелось проекта организации работ по сносу, а жильцы соседнего дома якобы сами отказывались пускать его на крышу для ремонта. Однако суд указал в своем решении, что подрядчик был обязан предупредить заказчика о недостатках документации и приостановить работу до получения необходимых документов. Он этого не сделал, поэтому ответственность за повреждения лежит на нем, посчитал арбитраж. Суд взыскал с ИП в пользу управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Орла 1,1 миллиона рублей в качестве возмещения причиненного бюджету ущерба. Но решение еще может быть обжаловано в апелляционном порядке.

ИА “Орелград”