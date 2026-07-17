В Орле выявили 133 водителя с неправительной тонировкой

17.7.2026 | 13:30 Важное, Закон и порядок, Новости

В Госавтоинспекции подвели итоги профилактического мероприятия.

Фото: ГАИ Орловской области

Его целью являлось выявление водителей с транспортными средствами, где светопропускание лобового стекла и передних боковых стёкол не соответствует необходимым требованиям.

Напомним, они оговорены в техническом регламенте Таможенного союза о безопасности колёсных транспортных средств. Светопропускаемость должна составлять не менее 70%.

В итоге за время мероприятия «Тонировка» было выявлено 133 водителей-нарушителей. Согласно административному кодексу в таких случаях наказанием является штраф в 500 рублей.

Также водителю выдается требование о прекращении противоправных действий. Если он игнорирует требования закона и дальше, то это может повлечь более серьёзные наказания — штраф от 2 до 4 тысяч, административный арест на 15 суток либо обязательные работы на срок от сорока до ста двадцати часов.

ИА «Орелград»


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