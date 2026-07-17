Водителя самосвала наказали за смертельный наезд на рабочего

От суда он получил год исправительных работ.

Мценский районный суд вынес приговор водителю самосвала, который в октябре 2025 года на территории строящегося завода вблизи поселка Воля совершил наезд на работника предприятия. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. Из материалов уголовного дела следует, что инцидент произошел в конце рабочего дня. Водитель, управляя самосвалом, приехал на территорию строящегося завода по производству сухих смесей, для разгрузки строительного материала.

По указанию работников завода он подогнал машину к так называемой приемной куче и начал выгрузку. Однако часть груза налипла на стенки кузова. Чтобы полностью его сбросить, водителю нужно было немного проехать вперед, а затем сдать назад. Когда водитель вышел из кабины, чтобы оценить обстановку, к нему подошел начальник цеха и начал жестами показывать, как лучше подъехать. Водитель сел в кабину, включил задний ход и начал движение.

В этот момент начальник цеха, находившийся позади машины, попал в «слепую» зону. Задний обзор был полностью перекрыт поднятым кузовом самосвала. Водитель не заметил рабочего и совершил на него наезд. Потерпевший скончался на месте от множественных травм, в том числе переломов черепа, ребер, позвоночника, разрыва внутренних органов и травматического шока. Трагедия произошла буквально на глазах у коллег, которые безуспешно пытались остановить движение машины отчаянными криками.

В судебном заседании водитель свою вину признал частично, пояснив, что искренне верил, что сзади никого нет, поскольку перед началом движения он осмотрел площадку, а потерпевшего в последний раз видел у другой машины. Суд, изучив все доказательства, включая показания свидетелей, видеозаписи с камер наблюдения и заключения экспертов, пришел к выводу, что причиной трагедии стало нарушение водителем требований охраны труда.

Нарушил он и Правила дорожного движения, поскольку допустил движение задним ходом с поднятым кузовом, когда обзор ограничен, при «отсутствии помощи других лиц при выполнении этого маневра». Впрочем, суд также отметил, что в действиях потерпевшего, который находился в непосредственной близости от работающего автомобиля, усматривается небрежное поведение, хотя это и не снимает ответственности с водителя. При назначении наказания было учтено то, что водитель ранее не был судим, имеет на иждивении малолетнего ребенка.

Кроме того, он публично принес извинения семье погибшего, частично признал вину и раскаялся. Обстоятельств, отягчающих наказание, не было установлено. Поскольку совершенное преступление относится к категории небольшой тяжести, а закон запрещает назначать подсудимому, который является гражданином иностранного государства, ограничение свободы, суд назначил наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 10 процентов заработка осужденного в доход государства.

ИА “Орелград”