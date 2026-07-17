В Орле предприятие задолжало работникам 2,7 миллиона зарплаты

Для выплаты крупного долга пришлось привлекать приставов.

Как рассказали в Управлении ФССП по Орловской области, проблемой занималось подразделение ведомства по Железнодорожному району.

Сотрудники предприятия, борясь за свои права, сначала обратились в суд, а потом к приставам. Сотрудники службы возбудили исполнительное производство.

Пристав-исполнитель уведомил руководство компании о начале процедуры взыскания и предполагаемой ответственности.

Известно, что был взыскан исполнительский сбор в размере 317 тысяч рублей. Напомним, так называется взыскание, которое налагается на должника, который не удовлетворил требования исполнительного документа в установленный срок. Также ФССП арестовало средства, которые находились на счетах предприятия.

На данный момент задолженность по заработной плате перед сотрудниками погашена в полном объёме.

ИА «Орелград»