В Орле предприятие задолжало работникам 2,7 миллиона зарплаты

17.7.2026 | 13:40 Закон и порядок, Новости

Для выплаты крупного долга пришлось привлекать приставов.

Фото: Управление ФССП по Орловской области

Как рассказали в Управлении ФССП по Орловской области, проблемой занималось подразделение ведомства по Железнодорожному району.

Сотрудники предприятия, борясь за свои права, сначала обратились в суд, а потом к приставам. Сотрудники службы возбудили исполнительное производство.

Пристав-исполнитель уведомил руководство компании о начале процедуры взыскания и предполагаемой ответственности.

Известно, что был взыскан исполнительский сбор в размере 317 тысяч рублей. Напомним, так называется взыскание, которое налагается на должника, который не удовлетворил требования исполнительного документа в установленный срок. Также ФССП арестовало средства, которые находились на счетах предприятия.

На данный момент задолженность по заработной плате перед сотрудниками погашена в полном объёме.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU