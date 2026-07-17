В Орловской области  трафик на спортивные сайты вырос в семь раз

Жители региона проявляют интерес к Чемпионату мира по футболу.

По данным совместного исследования МегаФона, в дни проведения матчей трафик на спортивные сайты и портал ФИФА в Орловской области вырос в среднем более чем в семь раз по сравнению с обычными днями.

Особый интерес вызвали полуфинальные встречи. Матч сборных Франции и Испании, за которым орловцы следили за одним из лучших бомбардиров турнира — Килианом Мбаппе, оказался на 37% популярнее игры Англии с Аргентиной по объему потребляемого интернет-трафика.

Рекордсменом плэй-офф стал матч 1/8 финала между Португалией и Испанией. В преддверии этой игры Криштиану Роналду анонсировал завершение выступлений на чемпионатах мира. В день поражения португальцев и их вылета из турнира трафик вырос сразу в восемь раз по сравнению с обычным днем. Также активно следили за играми с участием сборных Испании, Мексики, Англии, США, Бельгии, Аргентины и Египта.

Среди орловских болельщиков доминируют мужчины — их доля составляет 78%. Самыми активными оказались пользователи в возрасте 35–44 лет (34% от всех посетителей спортивных порталов). На втором месте — жители 45–54 лет (24%), на третьем — 25–34 лет (15%). Наименьший интерес чемпионат вызывает у молодежи 18–24 лет — всего 4%.

В топ самых «футбольных» регионов Орловская область не вошла. В лидерах Москва и Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Финал Чемпионата состоится в воскресенье, 19 июля.

ИА “Орелград”