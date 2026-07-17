В Орле задержали девушку с миллионами в рюкзаке

Жительница другого региона подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Как рассказали в Управлении МВД по Орловской области, в полицию (в отдел по Заводскому району Орла) обратились родственники пожилой женщины. Ранее эта пенсионерка уже передала мошенникам 900 тысяч рублей.

Родные пенсионерки рассказали, что она продолжает общаться по телефону с неизвестными гражданами. Злоумышленники убеждали женщину передать им другие средства, якобы, для проверки на подлинность.

Сотрудники полиции провели операцию и задержали предполагаемую курьершу мошенников. Это произошло после того, как пенсионерка передала ей свёрток с муляжом денег.

Известно, что задержанной 21 год. Она проживает в другом регионе. Девушка прибыла в Орёл на такси и планировала уехать в Москву. Как указали в полиции, ей полагался определённый процент от суммы.

Также при девушке нашли рюкзак с четырьмя миллионами рублей, полученными от других граждан.

Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничестве в особо крупном размере. Подозреваемая задержана. Сотрудники полиции проводят необходимые оперативные и розыскные мероприятия.

ИА «Орелград»