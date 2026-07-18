Орловский суд взыскал с чиновников компенсацию за нападение дворняги

Собака укусила за бедро женщину, пытавшуюся защитить своего питомца.

Хотынецкий районный суд Орловской области частично удовлетворил иск к администрации района о взыскании компенсации морального вреда.

В один из дней на территории АЗС в Хотынецком районе на женщину напала безнадзорная собака средних размеров. Пострадавшая получила укушенную рану правого бедра, экстренно обратилась в травмпункт, где ей обработали рану и начали курс антирабической вакцинации. По состоянию на момент судебного заседания курс вакцинации продолжался.

Факт нападения подтверждается видеозаписями с камер наружного наблюдения. На кадрах видно, как две агрессивные собаки нападают на женщину, которая пытается защитить свою собачку на поводке.

Истец просила взыскать 50 000 рублей компенсации морального вреда, а также расходы на юриста и госпошлину. В качестве ответчиков были привлечены администрации Хотынецкого района и Богородицкого сельского поселения.

Суд установил, что ответственность за организацию мероприятий по обращению с безнадзорными животными на территории района лежит на администрации Хотынецкого района, а не на сельском поселении, — это прямо предусмотрено законом. Вред здоровью истца причинен именно из-за ненадлежащего исполнения администрацией района своих обязанностей по отлову и контролю за животными без владельцев.

Суд взыскал в пользу пострадавшей 30 000 рублей компенсации морального вреда, а также 7 000 рублей расходов на оплату юридических услуг. В иске к администрации Богородицкого сельского поселения отказано.

ИА “Орелград”