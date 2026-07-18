Суд взыскал с чиновников почти миллион рублей за флаги

Неоплаченный контракт на поставку флагов был заключен несколько месяцев назад.

Арбитражный суд Орловской области удовлетворил иск московской компании «УниверсалРекламаСервис» к муниципальному казенному учреждению «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» о взыскании задолженности по муниципальному контракту. Как следует из материалов дела, контракт на изготовление флагов был заключен в начале марта 2026 года. Истец выполнил свои обязательства в установленный срок, и в середине апреля заказчик подписал акт приемки.

Согласно условиям контракта, оплата должна была быть произведена не позднее 23 апреля, но деньги на счет поставщика так и не поступили. А в ответ на его претензию в МКУ сослались на недофинансирование из городского бюджета и пообещали рассчитаться «по мере поступления средств». В суде представитель заказчика не оспаривал факт долга, но просил применить статью 333 ГК РФ и снизить размер заявленной истцом неустойки.

Однако суд не нашел оснований для этого, указав в своем решении, что отсутствие бюджетного финансирования само по себе не освобождает от ответственности. «Невозможность исполнения обязательства вследствие отсутствия бюджетных средств не может служить основанием для снижения неустойки», – подчеркнул орловский арбитраж, ссылаясь на разъяснения Верховного Суда РФ.

В результате суд постановил взыскать с МКУ «ОМЗ города Орла» 977,76 тысячи рублей основного долга и 37,62 тысячи рублей неустойки за период с 24 апреля по 13 июля. Причем пени будут начисляться по день фактической оплаты всего долга. Кроме того, с учреждения взысканы судебные расходы и государственная пошлина в доход федерального бюджета. Поэтому, с учетом неустойки и судебных расходов, общая сумма взыскания превысила 1 миллион рублей.

Напомним, что МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» было создано несколько лет назад и является тем муниципальным учреждением, которое выступает заказчиком по множеству городских контрактов, начиная от благоустройства и заканчивая дорожными работами. Стоит добавить и то, что ситуации, когда город задерживает оплату подрядчикам, в практике арбитражного суда Орловской области встречаются регулярно. И практически в каждом случае суд говорит одно и то же: муниципальный заказчик не вправе ссылаться на бюджетные трудности, если обязательства по контракту уже выполнены и приняты. Впрочем, решение суда пока еще не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

ИА “Орелград”