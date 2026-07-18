Орловец осужден за незаконное хранение частей винтовки

Элементы оружия он нашел в лесополосе в Орловской области.

Урицкий районный суд вынес приговор в отношении местного жителя, признав его виновным в незаконном приобретении и хранении основных частей огнестрельного оружия.

В середине ноября 2024 года мужчина, проезжая на мотоцикле вблизи поселка Нарышкино, остановился в лесопосадке и обнаружил в траве карабин и отдельно лежащий затвор с маркировочными обозначениями. Как установлено экспертизой, найденный предмет оказался самодельным (сборным) ручным нарезным длинноствольным многозарядным огнестрельным оружием, собранным из частей винтовки Мосина образца 1891–1930 годов калибра 7,62 мм. Карабин был неисправен и не пригоден для стрельбы из-за отсутствия фрагмента бойка.

Мужчина решил оставить находку себе. Он упаковал карабин и затвор в черные полимерные пакеты и поместил их в хозяйственной постройке, расположенной рядом с домом в селе Богдановском. Оружие хранилось там до января 2025 года, когда было обнаружено и изъято сотрудниками полиции в ходе осмотра места происшествия.

Мужчина полностью признал вину, активно способствовал расследованию — дал признательные показания и участвовал в проверке показаний на месте. Суд учел это как смягчающие обстоятельства. Отягчающих – не установлено.

Действия подсудимого квалифицированы по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение и хранение основных частей огнестрельного оружия). Суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 8 месяцев. Осужденному установлены ограничения: не выезжать за пределы Урицкого района без согласия контролирующего органа и являться на регистрацию один раз в месяц. Также с осужденного взысканы процессуальные издержки — 6 920 рублей.

Карабин и гильза переданы в Управление Росгвардии по Орловской области.

ИА “Орелград”