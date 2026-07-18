Сахарный комбинат должен выплатить полмиллиона травмированному работнику

ЧП случилось на орловском предприятии из-за самодельных инструментов.

Колпнянский районный суд Орловской области частично удовлетворил иск мужчины к ООО «Сахарный комбинат «Колпнянский» о компенсации морального вреда. Работник получил тяжелую производственную травму при проведении ремонтных работ.

Бригада слесарей под руководством мастера выполняла регулировку ведомых звездочек диффузионного аппарата. При демонтаже заклинившей шпонки рабочие использовали самодельное приспособление из металлического бруса, закрепленного на шпильке, и два гидравлических домкрата. Когда мужчина наносил удары кувалдой по ступице звездочки, шпилька оборвалась, и металлический брус отлетел ему в голову. От удара он потерял сознание.

Мужчина получил тяжкий вред здоровью. Он находился на стационарном лечении в Орловской областной клинической больнице, затем продолжил амбулаторное лечение в Колпнянской ЦРБ. Общий период лечения составил около двух месяцев. Истец также жаловался на частые головные боли, шрамы на лице, испытывал моральные страдания и дискомфорт при приеме пищи.

Основной причиной травмы стала неудовлетворительная организация работ: отсутствие технологических регламентов, необходимого инструмента и приспособлений. Виновными в ЧП признаны главный инженер, главный механик и мастер цеха, которые не обеспечили безопасные условия труда. Грубой неосторожности в действиях самого потерпевшего не выявлено.

Суд взыскал с ООО «Сахарный комбинат «Колпнянский» в пользу пострадавшего компенсацию морального вреда в размере 500 000 рублей (истец просил 1 млн рублей). Также с предприятия взыскана госпошлина в доход местного бюджета — 3 000 рублей. В остальной части иска отказано.

ИА “Орелград”