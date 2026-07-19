Орловский суд признал недействительным завещание, составленное за три дня до смерти

Урицкий районный суд удовлетворил иск детей мужчины к его вдове.

Мужчина, имеющий онкологическое заболевание, в последние дни жизни находился в крайне тяжелом состоянии. Якобы по просьбе супруга его жена пригласила нотариуса для составления завещания, по которому все имущество оставалось ей. Завещание было подписано рукоприкладчиком, так как больной не мог этого сделать из-за физической слабости.

О наличии составленного завещания сын узнал от друга. Удостоверился в этом у нотариуса, когда получил свидетельство о смерти отца и пришел писать заявление о вступлении в наследство.

«При жизни у него с отцом были разговоры об имуществе, отец говорил, что имущество, нажитое в их семье, достанется им, а жене он оставит дачу».

Дети умершего оспорили завещание, указав, что отец в момент его составления не мог понимать значение своих действий из-за тяжелой болезни, приема сильнодействующих препаратов и общего угнетенного состояния. Они также указали на нарушения процедуры: нотариус выяснял волю завещателя в присутствии жены— лица, в пользу которого составлялось завещание, а подписание завещания рукоприкладчиком происходило не в присутствии самого завещателя, а на кухне, где также находилась ответчица.

Суд допросил свидетелей, исследовал медицинские документы и назначил посмертную комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Эксперты подтвердили, что в последние дни жизни у мужчины наблюдалось выраженное ухудшение состояния: постоянная рвота, слабость, невозможность самостоятельно передвигаться, тяжелые нарушения дыхания, что не исключало нарушений сознания и снижало способность осмысливать сложные задачи. При этом нотариус задавала завещателю лишь простые вопросы, на которые он отвечал односложно.

Суд признал завещание недействительным, указав на существенные нарушения процедуры его составления и удостоверения, а также на то, что воля завещателя в полной мере не была выяснена, а само завещание составлено в условиях, не исключающих влияние на него со стороны выгодоприобретателя.

Решение может быть обжаловано в Орловском областном суде в течение месяца.

ИА “Орелград”