В Орловской области сохранят биологическое разнообразие

Правительство области обновило экологическую программу до 2029 года.

Правительство Орловской области в новой редакции государственной утвердило паспорт программы «Охрана окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и экологическая безопасность Орловской области». Она определяет основные приоритеты региональной экологической политики на период до 2029 года. Куратором обновленной программы назначен исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Сергей Латынин, ответственным исполнителем – и.о. руководителя департамента надзорной и контрольной деятельности Ирина Булгакова. Программа разделена на два этапа, но первый этап был реализован еще в 2013-2023 годы. С учетом второго этапа, рассчитанного до 2029 года, общий объем финансирования составляет 368,9 миллиона рублей.

В стратегических приоритетах программы отмечено, что Орловская область не входит в перечень регионов с неблагоприятной экологической обстановкой. Однако, следует из паспорта, наблюдаемая аккумуляция загрязняющих веществ и антропогенная нагрузка на значительной территории формируют тенденцию к деградации экосистем. Наибольшую нагрузку несут водные объекты, почвы, леса и животный мир, меньшую – атмосферный воздух.

По данным комплексной лаборатории по мониторингу окружающей среды, в 2025 году в атмосфере Орла высоких и предельно высоких уровней загрязнения не наблюдалось, при этом по сравнению с 2024 годом снизилась среднегодовая концентрация пыли и оксида углерода. Степень загрязнения поверхностных вод в целом по области оценивается как «загрязненная». И это лучше, чем было в 2021 году, когда воды оценивались как «очень загрязненные». Кстати, в регионе организованы 33 особо охраняемые природные территории, включая одну федерального значения площадью 77,7 тысячи гектаров.

Обновленная программа включает в себя два региональных проекта: «Сохранение уникальных водных объектов Орловской области» (завершен в 2024 году) и «Вода России (Орловская область)» (рассчитан на 2025-2030 годы), а также 13 комплексов процессных мероприятий. Основными задачами заявление: охрана водных биологических ресурсов, охотничьих ресурсов, мониторинг состояния дна и берегов водных объектов, охрана атмосферного воздуха и сохранение биологического разнообразия.

Также утверждены целевые показатели программы на 2026 год. Так, доля установленных границ водных объектов должна составить 66 процентов от общего количества, доля гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное состояние, – 40 процентов, а количество посетителей зоопарка планируется на уровне 16 тысяч человек. Кроме того, не менее 69 процентов видов животных, занесенных в Красную книгу России и обитающих на территории Орловской области, должны быть охвачены мероприятиями по охране и воспроизводству.

Финансирование программы полностью идет из областного бюджета, федеральные средства, бюджеты муниципалитетов и внебюджетные источники не привлекаются. В 2026 году объем финансирования запланирован в размере 46,8 миллиона рублей, в 2027 году – 86,3 миллиона, в 2028-м – 99,5 миллиона, в 2029-м – 39,6 миллиона. Основные расходы приходятся на комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности государственных учреждений» – 140,6 миллиона рублей за весь период реализации программы. А на охрану и использование охотничьих ресурсов потратят в целом 46,1 миллиона рублей. На региональный проект «Вода России» в 2027-2028 годах запланировано 96,8 миллиона рублей.

ИА “Орелград”